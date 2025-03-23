مستشار رئيس الأرجنتين: مشكلتنا تكمن في الأرجنتينيين

أعرب رئيس المجلس الاستشاري الرئاسي الأرجنتيني ديميان ريدل، في حديث خلال منتدى استثماري دولي، عن ثقته بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد تكمن في سكانها بالذات.



وقال ريدل، خلال الفعالية الاستثمارية المخصصة لآفاق تطوير التقنيات والتكنولوجيات الجديدة في الأرجنتين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي: "لدينا مساحة كبيرة وأراض شاسعة، وتتوفر مصادر الطاقة والمياه. وكل هذا في مناخ بارد، وهو ما يمثل إضافة قيمة ومطلوبة لأنظمة تبريد الذكاء الاصطناعي. وهذا في منطقة لا يوجد فيها صراعات مسلحة، ولا تسونامي، ولا زلازل. ولكن مشكلة هذه المنطقة الأساسية تكمن في أنها مأهولة بالأرجنتينيين".



وفي كلمته، أشار ريدل إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى الأرجنتين بعين الريبة وعدم الثقة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والافتقار إلى الضمانات القانونية الكافية.

وأضاف: "لدينا أمثلة في تاريخنا على عدم الوفاء بالعقود". وشدد على أن الحكومة "حلت المشكلة" من خلال "استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير إطار قانوني يظهر أن الأرجنتين ترغب فعلا هذه المرة في ممارسة البزنس بصدق".

هذا وأثارت كلمات المستشار موجة من الامتعاض في البلاد، وبعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، بدأت الحكومة الأرجنتينية تتعرض لاتهامات بعدم احترام مواطنيها.

في البداية حاول ريدل الدفاع عن موقفه واقترح عبر منصة التواصل X على "الذين يتظاهرون بالإهانة أن يجدوا لأنفسهم عملا شريفا"، لكنه نشر في وقت لاحق رسالة جديدة اعتذر فيها عن "سوء الفهم الناجم عن كلماته".