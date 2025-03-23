صحة غزة: 7% من سكان القطاع في عِداد ضحايا الإبادة الجماعية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن 7% من إجمالي عدد السكان في القطاع والبالغ 2.4 مليون نسمة، "باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية" المتواصلة بين قتيل وجريح.

وقال المدير العام في الوزارة منير البرش، في بيان: "نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح البرش أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين إجمالي المصابين بحاجة إلى "تأهيل وعلاج طويل المدى"، مشيرا إلى أن حالات البتر بين المصابين بلغت نحو 4 آلاف و700 حالة منها 850 طفلا.

كما حذر المدير العام في وزارة الصحة من تدهور إضافي للأوضاع في قطاع غزة جراء "الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على الصعيدين الصحي والإنساني".

وشدد على أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع "الكم الهائل من الإصابات الذي يصل إليها جراء افتقادها أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي".

ومنذ 2 مارس الجاري، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

كما منعت إسرائيل دخول الوقود المشغل للمولدات البديلة عن التيار الكهربائي ما يهدد عمل المستشفيات.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي لأكثر من مرة من خطر إغلاق المعابر على عمل المستشفيات والأوضاع الصحية المتدهورة في القطاع والأوضاع الإنسانية بشكل عام حيث أعلن الأسبوع الماضي دخول القطاع أولى مراحل المجاعة.