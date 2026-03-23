طوارئ صدر المنيا يتعامل مع 24 مصابا في حوادث طرق متفرقة

نجح مستشفى الصدر بالمنيا، بقيادة الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور محمد المغازي، وكيل المستشفى، والفريق الطبي كاملا، والاستقبال، في التعامل مع 24 مصابا في حوادث طرق متفرقة خلال ليلة أمس.

وفي استجابة طبية عاجلة، رفعت إدارة مستشفى صدر المنيا درجة الاستعداد إلى القصوى، بتوجيهات مباشرة من الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، فور تلقي بلاغات بوقوع عدة حوادث سير على الطرق السريعة، أسفرت عن وصول 24 مصابا في وقت قياسي.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المصابين على دفعات متتالية شملت: 5 مصابين من حادث الطريق الغربي، 7 مصابين في حادث منفصل، و12 مصابا إثر انقلاب ميكروباص قادم من سوهاج على الطريق الصحراوي الشرقي، وتنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية، وكسور، وكدمات، وسحجات، بالإضافة إلى حالات خضعت للملاحظة الدقيقة للاشتباه فيما بعد الارتجاج.

من جانبه، باشر الدكتور كيرلس وديع، مدير الاستقبال والطوارئ، الإشراف على استقبال الحالات، موجها بتوفير كل أوجه الدعم الطبي والنفسي، وقد خضع جميع المصابين لبروتوكول علاجي مكثف شمل: الإسعافات الأولية الفورية، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وعمل الأشعة المقطعية والعادية للاطمئنان على استقرار الحالات.

جاءت هذه الجهود بمتابعة مستمرة من إدارة الرعاية العاجلة وغرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالمنيا، وتحت رعاية الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، حيث تم حجز المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج حتى استقرار حالتهم، بينما تم تنسيق تحويل 3 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج المتخصص غير المتوفر بالمستشفى، وذلك عبر إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

واختتمت المستشفى إجراءاتها بإخطار كل الجهات الرسمية المعنية، والتواصل مع ذوي المصابين لطمأنتهم، مؤكدة جاهزية أطقمها الطبية للتعامل مع كل المواقف الطارئة على مدار الساعة.