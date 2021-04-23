تقرير: نقل رئيس جبهة البوليساريو إلى مستشفى في إسبانيا

أفاد تقرير إعلامي، بنقل السكرتير العام لحركة جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال منطقة الصحراء الغربية، من الجزائر إلى مستشفى في إسبانيا بعدما أصيب بكوفيد-19.

وأفادت قناة "أر تي في ايه" الإسبانية الرسمية نقلا عن معلومات رسمية من الأراضي المتنازع عليها بموجب القانون الدولي بأن الحكومة الإسبانية، سمحت لإبراهيم غالي - 71 عاما، بدخول البلاد لأسباب إنسانية.

وذكرت التقارير الأخرى أنه مصاب بالسرطان، ولا يؤكد تأكيد رسمي أو معلومات موثوقة بشأن حالته الصحية.

كانت الصحراء الغربية الواقعة على الساحل الأطلسي لشمال أفريقيا، مستعمرة إسبانية حتى 1975، عندما استولت المغرب عليها، وتقول إن المنطقة المأهولة بالكاد والغنية بالفوسفات هي جزء من أراضيها.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من جانب الجزائر، بتصويت بشأن الاستقلال وهو طلب ترفضه المغرب.

وزادت التوترات مجددا بعد عملية عسكرية مغربية في الصحراء الغربية في نوفمبر الماضي، وبحسب تقارير وسائل الإعلام آنذاك، قال غالي إنه لم يعد ملتزما بوقف إطلاق النار المبرم في 1991.