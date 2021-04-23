روسيا تعلن عن شكل سيبيري جديد من متغيرات فيروس كورونا

أعلنت رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، عن اكتشاف روسيا شكلاً "سيبيرياً" من متغيرات فيروس كورونا.. حيث يرجع مصطلح "شكل سيبيري" إلى نشأته في سيبيريا.



ذكرت الخبر شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الخميس/ والتي نقلت عن بوبوفا قولها في وقت سابق إنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 192 حالة من سلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وأكثر من 20 حالة من سلالة جنوب إفريقيا في روسيا اعتباراً من 16 أبريل الجاري.



وأوضحت المسؤولة الروسية أن الاتحاد الروسي عزل 192 عينة من السلالة البريطانية، 21 أخرى من سلالة جنوب أفريقيا وأنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي طفرات أخرى سبق وصفها من قبل زملائنا الآخرين.



وأشارت المسؤولة الروسية أنه "ومع ذلك فلدينا طفرات نصفها في الاتحاد الروسي، وهي طفرات غير معهود حتى الآن من أي سلالة موصوفة في الخارج".