وكيله: جالاتا سراي وبشيكتاش يريدان ضم أفشة

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي، حقيقة مفاوضات الأندية التركية مع لاعب الأهلي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن محمد مجدي أفشة أصبح محط أنظار عدد من الأندية التركية خاصة بعد مستواه المميز الذي يقدمه مع الأهلي ومنتخب مصر الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرحمن اسماعيل في تصريحات إذاعية لإذاعة الشباب والرياضة: «هناك أندية عديدة تحدثت معنا مثل جالاتا سراي وبشيكتاش التركي، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن».

وأضاف: «أفشة متعاقد مع النادي الأهلي بعقد ممتد لعام 2024، طبيعي أن تكون هناك مفاوضات للتمديد مع النادي».

وأكمل وكيل أفشة: «شوقي غريب لم يتحدث لضم اللاعب في الأولمبياد، لكن علمنا أنه ضمن القائمة الأولية للمنتخب ونسعى أن يكون متواجد في حدث مثله».