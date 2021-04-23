خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية: أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، إنه أدى الأئمة اليوم خطبة أول صلاة جمعة بمساجد الأسكندرية ، و جاء حديث الخطبة بعنوان "أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل" ، بحضور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

وأدى المصلون صلاة الجمعة، وسط إجراءات وإحتياطات إحترازية، من حيث التباعد والالتزام بالكمامات دون زحام أو حدوث مخالفات، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.

وقالت مديرية الأوقاف في بيان لها اليوم الجمعة، إن "شهر رمضان هو شهر الانتصارات الكبرى النصر على الضعف البشري داخل نفوسنا وعلى العدو المتربص حول حدودنا".

وأضاف البيان أن المتأمل في أحداث شهر رمضان عبر التاريخ الإسلامي سيجد أمورًا عجيبة، هذه الأمور ليست مصادفة، فقد ارتبط شهر رمضان بالجهاد بشكل لافت للنظر، والعلاقة بين الصيام والجهاد وثيقة جدًّا؛ فالتاريخ الإسلامي يؤكد هذا الارتباط.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد خشبة، إن المديرية وضعت قائمة من الممنوعات ، تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، على رأسها حظر إقامة الموائد الرمضانية بالمساجد و محيطها، وحظر الاعتكاف وصلاة التجهد، وحظر أى نشاط دعوى أو إقامة دروس وقوافل بالمساجد، وحظر المسابقات الرمضانية، وحظر فتح مصلى السيدات و دورات المياه ودور المناسبات.