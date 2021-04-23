اليابان تعتزم إعلان حالة طوارئ مجددا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا

تعتزم اليابان اليوم الجمعة الإعلان عن حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث محافظات أخرى، حيث تواجه المناطق موجة أخرى من الإصابات بكوفيد-19.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وذلك بإعلان حالة الطوارئ للمرة الثالثة في طوكيو والمقاطعات الغربية كيوتو وأوساكا وهيوجو، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس "إن الأمر لا يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية"، في إشارة إلى حالة الطوارئ المحتملة في طوكيو.

وقال مسؤولون إن المستشفيات في المحافظات الأربع تتعرض للضغط بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت أوساكا يوم الخميس 1167 إصابة جديدة، متجاوزة الألف حالة لليوم الثالث على التوالي، بسبب الانتشار السريع لسلالات جديدة من الفيروس.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا خلال اجتماع مع لجنة من الخبراء هذا الصباح، إن السلالات الجديدة تمثل أكثر من 80 % في المقاطعات الغربية الثلاث.

وأضاف نيشيمورا، المسؤول عن تعاطي الحكومة مع فيروس كورونا: "لدينا شعور عميق بالأزمة لأننا لم نكن قادرين على الحد من انتشار المزيد من السلالات الجديدة المعدية للفيروس".

وشهدت طوكيو تسجيل 861 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم يومي خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وفي المدن الكبرى مثل طوكيو، يرتدي الجميع كمامات في الأماكن العامة، لكن قطارات الركاب مزدحمة والمطاعم والمتاجر تزداد ازدحاما.

من المقرر أن يجري تطبيق هذا الإجراء في المقاطعات الأربع لمدة ثلاثة أسابيع بداية من يوم الأحد المقبل وحتى 11 أيار/مايو، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع الذهبي المقبلة، وفقا لوسائل إعلام محلية، ومن المرجح أن يتم فرض قيود أكثر صرامة مثل إغلاق المتاجر لتقليل الازدحام.

وقال نيشيمورا:"نود تنفيذ إجراءات أكثر صرامة مثل متطلبات إغلاق الشركات بشكل مكثف للحد من تزاحم الأشخاص بشكل شامل ووقف انتشار العدوى".

وبدأت اليابان في منتصف شباط/فبراير الماضي حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، لكن بوتيرة بطيئة للغاية. وتم تطعيم 7ر0 % فقط من السكان بشكل كامل حتى الآن، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

وفرضت اليابان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة شهر خلال نيسان/أبريل، على الرغم من أن الإجراء لا يزال ساري المفعول بالفعل في بعض المقاطعات لمدة شهر ونصف.

وأعلنت حالة طوارئ مرة ثانية في 11 مقاطعة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، في كانون ثان/يناير. وتم رفعها في توتشيجي في شباط/فبراير والمقاطعات الأخرى في أذار/مارس.