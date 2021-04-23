بقاء ميونخ ضمن المدن المستضيفة لـ«يورو 2020» واستبعاد دبلن وبلباو

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مدينة ميونخ الألمانية ستظل من بين المدن التي تستضيف مباريات في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وعلمت (د.ب.أ) أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، والعاصمة البافارية تم إبلاغهما من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المدينة ستظل ضمن المدن التي تستضيف مباريات.

وكانت هناك شكوك بشأن استضافة ميونخ لبطولة أمم أوروبا 2020، والتي تأجلت لتقام هذا الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أن المدينة لم تكن قادرة على ضمان حضور الجماهير بالنظر إلى حالة العدوى في البلاد.

ومع ذلك، ووفقا للاتحاد الألماني، وافقت حكومة ولاية بافاريا على سيناريو يعتبر فيه حضور 14500 مشجعا في ملعب أليانز أرينا "واقعيا".

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباريات المنتخب الألماني أمام فرنسا (15 يونيو) و البرتغال (19 يونيو) والمجر (23 يونيو) بالإضافة إلى مباراة دور الثمانية يوم 2 يوليو.

وبعكس مدينة ميونخ، تم استبعاد مدينة بلباو من استضافة المباريات، وفقا لما ذكره المنظمون في إسبانيا أمس الخميس.

وأضافوا أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان "من جانب واحد" وأنهم يدرسون طلب تعويض. كما تم استبعاد مدينة دبلن أيضا من البطولة.

وقال زبيجنيو بونيك، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتم استبدال بلباو ودبلن بأشبيلية وسان بطرسبرج.

ومن المقرر أن تقام منافسات يورو 2020 في 12 مدينة أوروبية مع وجود تسع أماكن أكدت إمكانية حضور بعض المشجعين للملاعب.