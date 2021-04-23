ضبط مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بمصر القديمة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم توفير رحلات سياحية بمصر القديمة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من عددٍ من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب على مواقع التواصل الإجتماعى وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة شركات سياحية وإنشائه لعدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن رحلات سياحية داخل البلاد والتحصل من ضحاياه على مبالغ مالية.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل تُشير على ارتكابه تلك الوقائع- محفظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الإتصالات والمحول عليها المبالغ المتحصلة من جرائمه وما يفيد قيامه بسحبها، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع وأضاف بإنفاقه جزءا من المبالغ المالية المُتحصل عليها لشراء دراجة نارية، وضبطت بحوزته وما تبقى منها على احتياجاته.