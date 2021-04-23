وزيرة خارجية ليبيا: مصممون على انسحاب تركيا من بلادنا

صرحت وزير خارجية ليبيا نجلاء محمد المنقوش، إن الحوار قد بدأ مع تركيا "لكننا مصممون على انسحابها من البلاد".



وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، اليوم الجمعة، أضافت المنقوش أن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات"، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



واستدركت المنقوش: “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.



وأوضحت الوزيرة أن “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.



وخلصت الوزيرة المتواجدة في روما منذ أمس الخميس إلى القول: “نحن نعلم أنها ليست مسألةً يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".



يشار إلى أن تركيا نشرت قوات في ليبيا بعدما شنت قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي هجوما في شهر نيسان/أبريل عام2019 للاستيلاء على طرابس مقر حكومة الوفاق الوطني انذاك.