 الدعم السريع السودانية: عملية إجلاء ناجحة لرعايا إيطاليين - بوابة الشروق
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الدعم السريع السودانية: عملية إجلاء ناجحة لرعايا إيطاليين

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 9:35 م
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية مساء اليوم الأحد، عن عملية إجلاء ناجحة لرعايا إيطاليين من الخرطوم.

جاء ذلك في بيان لقوات الدعم السريع في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال البيان "نفذت قوات الدعم السريع مساء اليوم الأحد، عملية إجلاء ناجحة لرعايا دولة ايطاليا. واشتملت البعثة التي تم اجلائها من منزل إقامة السفير بالخرطوم 2 بالإضافة إلى طاقم السفارة و 41 مواطنًا ايطاليا على متن 6 مركبات صغيرة".

كانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أن عملية إجلاء ستنطلق من مطار الخرطوم، وهو ما تجنبته دول أخرى حتى الآن.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في مقابلة مع تلفزيون راي 3 الوطني: "نحن نعمل للتأكد من أن جميع الإيطاليين الذين يرغبون في المغادرة يمكنهم القيام بذلك بحلول الليلة".

ويشهد السودان منذ الخامس عشر من الشهر الجاري قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

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