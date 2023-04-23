 كندا تعلق مؤقتا العمليات في سفارتها بالخرطوم - بوابة الشروق
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كندا تعلق مؤقتا العمليات في سفارتها بالخرطوم

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 7:36 م
أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم /الأحد/، أن كندا ستعلق مؤقتا عملياتها في سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الكندية - في بيان - "الوضع في السودان تدهور بسرعة، مما يجعل من المستحيل الحفاظ على سلامة وأمن موظفينا في الخرطوم"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين الذين مازالوا في هناك.

وكانت الحكومة الكندية قد ذكرت، في وقت سابق، أن سفارتها في الخرطوم ستستأنف عملياتها بمجرد أن يسمح الوضع هناك لضمان الخدمة المناسبة وسلامة وأمن موظفينا.. ولم يذكر البيان الكندي الأخير أي تفاصيل بشأن جهود الإجلاء.

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