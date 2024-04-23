 محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة زراعة بنجر السكر بإنتاجية وجودة مرتفعة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة زراعة بنجر السكر بإنتاجية وجودة مرتفعة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 6:51 م

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز باريس، إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي لزراعة بنجر السكر وذلك على مساحة ٢٠٠ فدان، كأحد المحاصيل غير التقليدية التي نجحت زراعتها بالمحافظة بجودة ونسبة سكر مرتفعة يرافقه عبد الناصر صالح، رئيس مركز باريس.
وأشار الزملوط، إلى دعم المحافظة الكامل للزراعات غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي والإنتاجي المرتفع، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة من محصول البنجر بلغت ١٠ آلاف ٩٧١ فدانا حتى الآن بإنتاجية تصل ل ٥٠ طنا للفدان.
وأوضح أنه تم التعاقد مع مصنع سكر أبو قرقاص لتوريد الإنتاج من خلال الزراعة التعاقدية، موجهًا بتكثيف ندوات الإرشاد الزراعي للمزارعين للتوسع في زراعة بنجر السكر ونقل الخبرات اللازمة لنجاح التجربة بكافة المراكز.

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