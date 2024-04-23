دراسة: أسماك استوائية تغزو المياه الأسترالية بسبب تغير المناخ

كشفت دراسة جديدة نشرت اليوم الثلاثاء أن الأسماك الاستوائية تغزو بعض المياه الأسترالية بسبب تغير المناخ.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة أديلايد على تجمعات الأسماك في المياه الضحلة على الشعاب المرجانية الصخرية في جنوب شرق أستراليا، تنتقل الأسماك عبر النظم البيئية الأسترالية كيرقات تتحرك مع تيار شرق استراليا.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، إيفان ناجلكيركين: "هذه اليرقات لا تعيش عادة في مياه المحيط الأسترالية الأكثر برودة، لكن ارتفاع درجة حرارة تيار شرق أستراليا يحافظ على دفء الأسماك الصغيرة ويزيد من احتمال بقائها على قيد الحياة".

وحذر الباحثون من أن الأسماك الاستوائية لا تؤثر على النظام البيئي في الوقت الحالي لأنها لا تنمو إلى أقصى حجم لها ، ولكن يمكن أن تنمو في المستقبل.

وقال الباحث المشارك ديفيد بوث من جامعة سيدني للتكنولوجيا: "ومع ذلك ، في ظل زيادة ارتفاع درجة حرارة المحيطات في المستقبل ، ستنمو هذه الأسماك الاستوائية في النهاية إلى حجمها الكامل ، وستبدأ وجباتها الغذائية في التداخل أكثر فأكثر مع تلك الموجودة في الأسماك المعتدلة".

ويقول ناجلكيركين إن تغيرات مماثلة في درجة حرارة المياه شوهدت أيضا في جنوب غرب أستراليا وخارجها.

وقال إن هجرة الأسماك التي لوحظت في الدراسة كانت "عملية مستمرة تعززت في العقود القليلة الماضية بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات".

ولم تتضح بعد التأثيرات الأوسع نطاقا على النظم البيئية التي تغزوها الأسماك.