مالك فريق «نيو إنجلاند باتريوتس» روبرت كرافت يسحب دعمه لجامعة كولومبيا بسبب مظاهرات دعم فلسطين

قرر مالك فريق "نيو إنجلاند باتريوتس"، روبرت كرافت، سحب دعمه لجامعة كولومبيا بسبب معاملة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي في مدينة نيويورك.

وساهم إعلان كرافت، وهو طالب سابق بجامعة كولومبيا ومانح رئيسي، من زيادة الضغوط على الجامعة التي يواجه رئيسها دعوات من أعضاء الكونجرس للاستقالة، بحسب مجلة "بولتيكو" الأمريكية.

وقال كرافت في بيان من خلال مؤسسته لمكافحة معاداة السامية: “أشعر بحزن عميق إزاء الكراهية الخبيثة التي تستمر في النمو في الحرم الجامعي وفي جميع أنحاء بلدنا”. "لم أعد واثقًا من قدرة كولومبيا على حماية طلابها وموظفيها، ولست مرتاحًا لدعم الجامعة حتى يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي."



وساعد رجل الأعمال في إطلاق تمويل لمبنى بقيمة 11.5 مليون دولار من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين دولار لبناء ما سيصبح مركز كرافت للحياة الطلابية اليهودية في عام 2000، وقد تبرع بملايين أخرى منذ ذلك الحين.

وقال خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت لاحق من يوم الاثنين إن كرافت لا يزال على استعداد لدعم المركز. وقال لجيك تابر من "سي إن إن": "لقد كان هذا ملاذاً آمناً". وأضاف: “لكن الوضع في الحرم الجامعي ذهب إلى أبعد من ذلك منذ أشهر”.

كما قارن بين الاحتجاجات على الحرب بين إسرائيل وحماس وبين الوقت الذي قضاه في الحرم الجامعي.

قال كرافت "أعتقد أنه عندما ذهبت إلى كولومبيا، كانت حرب فيتنام مستعرة وكان الناس يتحدثون عنها ودفعوا العواقب، لكنهم كانوا على استعداد للقيام بذلك. لم يرتدوا أقنعة".

وقال كرافت إن “نقطة التحول” بالنسبة له كانت عندما رأى أن شاي دافيداي، الأستاذ الإسرائيلي الصريح في المدرسة، تم إلغاء دخوله إلى الحرم الجامعي أثناء محاولته الانضمام إلى احتجاج مضاد.

وكان حرم جامعة كولومبيا غارقًا في الصراع لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، حيث دعا أعضاء الكونجرس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال الحرس الوطني وانتقد سياسيون من خلفيات أيديولوجية متباينة رئيسة الجامعة مينوش شفيق.

وتم اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعد رفضهم مغادرة المخيم الذي أعيد إحياؤه في الحرم الجامعي الأسبوع الماضي بينما كانت مينوش شفيق تدلي بشهادته أمام لجنة التعليم بمجلس النواب