البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تتجاوز الـ 10 تريليونات جنيه بنهاية 2023

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• القروض تقفز إلى أكثر من 5 مليارات جنيه

كشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، بارتفاع بقيمة 1.582 تريليون جنيه.

وقال البنك المركزي إن الودائع انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.277 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.885 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

ارتفعت أرصدة الإقراض بالبنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 4.012 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن قروض الحكومة سجلت 2.356 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 1.256 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 1.100 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

وبلغت أرصد القروض غير الحكومية 2.929 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، منها 2.462 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 467.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.