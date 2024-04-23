حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره بعد استهدافه بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

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أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصره بعد استهدافه بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول (هادي) مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».

ووفقا لتلفزيون «المنار» اللبناني، فقد استهدف قصف إسرائيلي سيارة في بلدة عدلون جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث» أن غارة إسرائيلية استهدفت مهندساً مسؤولاً في الدفاع الجوي لحزب الله يدعى «حسين عزقول» وشهرته «أبو علي» ما أدى لمقتله.

وبحسب مصادر قصفت مسيرات إسرائيلية سيارته أثناء مروره على طريق أبو الأسود الزهراني بين بلدتيْ عدلون ومفرق بلدة الخرايب في جنوب لبنان.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وأعلن حزب الله في وقت متأخر أمس الاثنين، مقتل أحد عناصره في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأضاف في بيان أن العنصر الذي لقي حتفه هو محمد خليل عطية.