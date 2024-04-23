 وزير الدفاع الياباني: قوات أمريكية تشارك في عملية البحث عن طاقمي مروحتين تحطمتا بالمحيط الهادي - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الياباني: قوات أمريكية تشارك في عملية البحث عن طاقمي مروحتين تحطمتا بالمحيط الهادي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 8:22 ص

أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا اليوم الثلاثاء أن الجيش الأمريكي سوف يشارك في جهود البحث والإنقاذ عن سبعة أفراد مفقودين من قوات الدفاع الذاتي البحرية عقب تحطم مروحيتين في المحيط الهادي مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيهارا قوله للصحفيين إن البحرية الأمريكية سوف ترسل طائرة دورية بي-8، لكي تبحث في مناطق قبالة سلسلة جزر إيزو، على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب طوكيو.

وقال كيهارا إنه تم إرسال السفينة البحثية الخاصة بعلم المحيطات " شونان" لتحديد مكان تحطم المروحيتين، بالإضافة إلى حطامهما الذي غرق في البحر. وأشار إلى أنه يشارك في عملية البحث نحو 10 سفن وخمس طائرات تابعين لقوات الدفاع الذاتي.

وكان الحادث قد وقع خلال مناورة ليلية مضادة للغواصات السبت الماضي، حيث يعتقد أن طائرتين من طراز اس اتش-60 كيه، تقل كل منهما أربعة أشخاص، اصطدمتا ببعضها البعض وتحطمتا. وقد تأكد مقتل واحد من أفراد الطاقمين في اليوم التالي.


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