

نظم ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، أمس الإثنين، ندوة بعنوان«التقارب رغم الاختلاف بين روايتي (1970) الصادرة في العام 2019 عن دار الثقافة الجديدة، وبين رواية (1970 – عام البطولة) وذلك بمشاركة الكاتب البرازيلي إنريكي شنايدر والكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وأدارت اللقاء الكاتبة المصرية رباب كساب.



جاء ذلك بحضور الروائي الفلسطيني الكبير ابراهيم نصراالله، والروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد، والكاتب رؤوف مسعد، والكاتب الصحفي سيد محمود.

أكد صنع الله إبراهيم على شمولية ذاكرته واعتماده عليها في رواية (1970) حيث أنه عاصر تلك الأحداث وهو طفل يسمع في الراديو بيان الرئيس محمد نجيب، وتكمن أهمية هذه اللحظة في تطور الثورة التي تهدف إلى التعامل مع المشاكل الموجودة في مصر، وكيف أنها أصبحت حركة اجتماعي وسياسية.

كما أكد أنه تعامل مع شخصية البطل في الرواية وهو جمال عبد الناصر الذي تميز وهو في السلطة بأخذ خطوات مهمة لمصر، ولم يكتف بالجزء الإنشائي لتطبيق تصوره عن الاشتراكية، لكن حاول تطبيقها على أرض الواقع، وذلك بفضل وجود السلطة في يده لذلك نال حب وثقة الشعوب العربية والعالم الثالث.

وأشار صُنع الله عن التوثيق في الرواية، وأنه جاء عن طريق إنتقاء الأخبار التي كانت موجودة في ذلك الفترة بحيث أن ما يتبقى من الأخبار، تكون هي ما تُساهم في تحقيق الرؤية الكاملة للرواية، مشيرا الى أنه وجد صعوبة في هذا الأمر؛ لكثرة الصحف في ذلك الوقت وغزارة الأخبار التي تتناول عبدالناصر فقرر التخلص من القدر اليسير وإبقاء فقط الأخبار التي تخدم بناء الرواية وبطلها ناصر.



وعن محاربة عبد الناصر الشيوعيين، أجاب صنع الله إبراهيم: أن الموضوع معقد وربما جزء منه مرتبط بتكوين ونشأة ناصر نفسه، وجزء آخر مرتبط بشخصيته هو كان معجب بنفسه كونه زعيم من زعماء العالم الثالث ومن يقف ضده ليس وطنيا؛ لكن هذا الأمر تغير بالتدريج، ولم يعد ناصر يرى الشيوعيين خونة في أعقاب هزيمة يونيو بل تأكد من إخلاصهم ووطنيتهم.

وجاءت مشاركة صنع الله إبراهيم بعد سنوات من الغياب عن حضور الفاعليات، والمناسبات العامة، وتحديدا بعد مروره بوعكة صحية، بعدما تعرض لكسر في مفصل الحوض إثر سقوطه بمنزله وإجراء عملية جراحية صعبة.