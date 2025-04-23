تحدث الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رؤيته لتطوير قطاع الأخبار، مؤكدا أن هدفه الأساسي «أن تكون القنوات المصرية التي تنطلق من مصر هي المرجع الأساسي عما يدور بمصر»، قائلا: «اسمعوا منا لا تسمعوا عنا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، أن الذي يخلق أي أزمة في تقديم صورة ما يدور في أي مجتمع «غياب المعلومة»، قائلا: «عندما تغيب المعلومة من مصدرها الأساسي والصحيح، يُملأ الفراغ بوسائل إعلامية ليس بالضرورة أن يكون هدفها الحقيقة».

وتابع: «نحن بحاجة إلى إعلام على هذا النحو.. هناك دول تدفع أموالا لتكون لها علامة تجارية محفوظة وهامة بين الأمم، ومصر لا تحتاج أن تبني سمعة أو علامة تجارية بتاريخها وجغرافيتها ومكانتها».

وتحدث عن أهمية مصر في المحيط العربي، مسترجعا فترة عمله في الإعلام العربي، قائلا: «كنت سعيدًا بأن الأشقاء العرب يتابعون بجدية ما يحدث في مصر، وهذا يعني أن مصر مهمة، لكن عندما يتوقف الناس عن مناقشة الشأن المصري؛ فهذا معناه أن مصر لم تعد مهمة».

وشدد أن مصر تحتل مكانة محورية، إذ يعتبرها الفكر القومي العربي «إقليم القاعدة» الذي لا تقوم للأمة قائمة بدونه، كما يصفها الفكر الإسلامي بأنها «خير أجناد الأرض» والأرض التي خرجت منها السيدة هاجر، أم العرب وجدتهم، بينما يرى الفكر الليبرالي أن مصر هي «سرة العالم».