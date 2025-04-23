أسعار الليمون تواصل الارتفاع في الإسكندرية

شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، موجة جديدة من ارتفاع أسعار الليمون، حيث قفز سعر الكيلو الواحد إلى 120 جنيهًا اليوم الأربعاء.

ورصدت "الشروق" خلال جولتها في سوق المنشية، ارتفاع الأسعار ومدى تأثيرها على المواطنين.

وقالت نعمة إبراهيم، ربة منزل من رواد سوق المنشية، إن سعر الليمون كان مرتفعا في شم النسيم، ثم تراجعت الأسعار ووصل أمس إلى 100 جنيه، ثم ارتفع مجددا اليوم إلى 120.

فيما أكدت أم شهد، ربة منزل، على التقلبات اليومية في الأسعار، قائلة: "كل يوم بسعر جديد، النهاردة الربع كيلو وصل لـ 30 جنيها، ومين يقدر يستغنى عن الليمون في الأكل؟".

ومن جانبه، أوضح السيد مصيلحي، صاحب أحد المحلات بسوق المنشية، أن الارتفاع الحالي يعود إلى انتهاء موسم الليمون وكثرة الطلب عليه في الوقت الحالي.

وأضاف أن سعر الكيلو وصل لـ 120 جنيها وأكثر، بخلاف الأيام الماضية التي وصل فهيا إلى 100 جنيه، متوقعا انخفاض كبير في الأسعار مع بداية طرح المحصول الجديد.

وفي سياق متصل، كان المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد إبراهيم، أشار في تصريحات سابقة إلى أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة يعزى إلى فترة المحصول الثانوي، حيث لا تنتج جميع الأشجار في هذه الفترة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف على الإنتاج، ما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.