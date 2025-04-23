ترامب: أمريكا والصين ستنتهجان موقفا وديا للغاية خلال المباحثات التجارية

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إلى أنه لا يسعى لأن يتبنى " موقفا متشددا" في الخلاف التجاري مع الصين.

وقال مشيرا إلى الصين " سنكون ودودين للغاية. هم سيكونون ودودين للغاية، وسنرى ما سيحدث".وأضاف" ولكن في النهاية سيتعين عليهم إبرام اتفاق لأن غير ذلك سيعني أنهم لن يتمكنوا من التعامل في الولايات المتحدة".

وأضاف " إذا لم يعقدوا صفقة ، سوف نضع نحن الاتفاق، وسيكون اتفاقا عادلا للجميع"، موضحا أنه يأمل في أن تسير المباحثات سريعا.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مراسم أداء رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول اتكينز لليمين الدستوري في البيت الأبيض.