البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات في مايو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وأضافت ليفيت أن ترامب سيسافر أيضا إلى إيطاليا ليوم واحد فقط للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس.

وأوضحت أن الرئيس سيغادر واشنطن صباح الجمعة ويعود مساء السبت، مشيرة إلى أن ترامب صرح بأنه سيكون برفقة زوجته ميلانيا. ولم تقدم المتحدثة تفاصيل إضافية حول جدول الرحلة في إيطاليا.

وكانت الرحلة الخارجية إلى السعودية وقطر والإمارات مدرجة منذ فترة طويلة على جدول أعمال ترامب، لكن لم يتم تحديد موعدها سابقا.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن أولى رحلاته الخارجية ستكون إلى السعودية. وقال في بداية مارس/آذار إن الرؤساء الأمريكيين عادة ما يزورون لندن بعد توليهم المنصب، لكنه أبلغ السعوديين أنه إذا كانوا مستعدين لاستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة، فسيقوم بزيارتهم.

ومن المقرر أن يُوارى البابا فرنسيس الثرى يوم السبت في كنيسة سانتا ماريا دي ماجوري في روما، على أن تبدأ مراسم الجنازة في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) في ساحة القديس بطرس.

ومن المتوقع أن يحضر عدد من زعماء العالم مراسم الدفن.

وكان رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية توفي يوم اثنين الفصح عن عمر ناهز 88 عاما.