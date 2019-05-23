قالت مصادر إنه تم تجميد المحادثات بين شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" وشركة الطاقة الروسية "نوفاتك" لإقامة مشروع مشترك لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية الشمالية، لكن يمكن استئنافها في أي وقت.

وبحسب المصادر التي وصفتها وكالة "بلومبرج" للأنباء بالمطلعة فقد تم تجميد المحادثات التي استمرت أكثر من عام بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون في مشروع "أركتيك إل.إن.جي 2" للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "نوفاتك".

وقال مصدر إن سعر الصفقة ربما يكون أحد أهم نقاط الخلاف في المفاوضات.

يأتي ذلك فيما من المنتظر أن يشارك وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتتاح فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن المشروع.

وفي حين رفضت "نوفاتك" التعليق على مدى تقدم المحادثات مع الجانب السعودي، شددت على اعتزامها استكمال المناقشات مع الشركاء المحتملين في المشروع خلال النصف الأول من العام الحالي.

كانت "أرامكو" المملوكة للدولة السعودية قد أعربت عن رغبتها في الاستحواذ على 30% من أسهم المشروع الروسي في إطار مساعيها لتنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على استخراج النفط السعودي، مع التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وتتراوح قيمة المشروع بين 20 و21 مليار دولار بحسب تقديرات خبراء وكالة "بلومبرج".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "أرامكو" موافقتها على شراء حصة من محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس التابعة لشركة "سيمبرا إنيرجي" الأمريكية، لتحصل أكبر شركة نفط في العالم على موطئ قدم لها في قطاع تجارة الغاز العالمية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يُذكر أن الصفقة المقترحة تتضمن أيضا شراء "أرامكو" للغاز الذي تنتجه محطة الإسالة التابعة للشركة الأمريكية، وتمثل أول استثمار للشركة السعودية في إنتاج النفط والغاز خارج المملكة.

في الوقت نفسه، سيكون في مقدور "أرامكو" نقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى السعودية لاستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء أو بيعه في الأسواق العالمية.