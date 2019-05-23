فوز ويدودو بولاية رئاسية ثانية يفجر الاحتجاجات فى إندونيسيا

6 قتلى و200 مصاب خلال اشتباكات فى جاكرتا.. والرئيس الإندونيسى يلوح بإجراءات قوية ضد مثيرى الشغب

أعلنت السلطات الإندونيسية، أمس، فتح تحقيق فى مقتل 6 متظاهرين وإصابة 200 آخرين خلال مواجهات اندلعت بالعاصمة جاكرتا، بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية فوز الرئيس جوكو ويدودو بولاية رئاسية ثانية.

وقال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان لتليفزيون «تى.فى وان»: إن «6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 200 فى اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التى أجريت الشهر الماضى»، وأضاف باسويدان أنه «حتى الساعة التاسعة من صباح (أمس) ، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات». وتابع: «أن المستشفيات تجرى تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطلق عناصر الشرطة، المجهزين بمعدات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع من وسط جاكرتا، أمس، فيما رفض بعض المتظاهرين المغادرة ورشقوا الشرطة بالمفرقعات النارية والحجارة.

وكانت السلطات الإندونيسية قد نشرت أكثر من 30 ألف جندى فى أنحاء جاكرتا تحسبا لاندلاع مظاهرات فى أعقاب نشر النتائج الرسمية للانتخابات. وأكدت لجنة الانتخابات الإندونيسية أن ويدودو (57 عاما) فاز على الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو فى الانتخابات التى جرت فى 17 أبريل الماضى، حيث حظى ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون صوت من إجمالى 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.

من جانبه، دعا ويدودو، مواطنيه إلى الالتزام بالهدوء، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراء قوى ضد مثيرى الشغب.

وقال ويدودو فى مؤتمر صحفى: «لن أتسامح مع أى شخص يقوض الأمن والعملية الديمقراطية ووحدة أمتنا الحبيبة».

بدوره، قال سوبيانتو إنه سيطعن على النتائج أمام القضاء، مشيرا إلى حدوث «تزوير واسع النطاق»، على حد تعبيره.