البرازيل تقفز للمركز الثاني في عدد الإصابات العالمية بكورونا بعد أمريكا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البرازيل أصبحت ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، عقب تأكيدها إصابة 330 ألفا و890 شخصا بالفيروس، متجاوزة بذلك روسيا.

وأضافت الوزارة، أن البرازيل سجلت 1001 حالة وفاة يومية بكورونا، أمس الجمعة، ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و48 شخصا، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي ساو باولو، أكثر المدن تضررا من كورونا في البرازيل، أظهر مقطع مصور من الجو صفوفًا من قطع الأراضي المفتوحة في مقبرة فورموزا مع محاولتها مواكبة الطلب.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار، المنتمي لأقصى اليمين، انتقادات على نطاق واسع؛ بسبب أسلوب معالجته للتفشي، كما أنه أيضا محور أزمة سياسية متفاقمة.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، والتي تضررت بسبب المعارضة لإجراءات التباعد الاجتماعي ودعم عقار الكلوروكين الذي لا يحظى بموافقة لعلاج كورونا، والخلافات مع مسئولي الصحة العامة المحنكين. ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الوفاة أكبر مما تشير إليه الإحصاءات؛ نظرا لبطء البرازيل في تعزيز عملية الاختبارات وتسارع وتيرة التفشي.

وتجاوزت البرازيل يوم الاثنين الماضي، بريطانيا؛ لتصبح ثالث أكبر بلد به حالات إصابة بكورونا، كما تجاوزت روسيا أمس الجمعة، ولكن من غير المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة قريبا.

ومنذ بدء تفشي الفيروس، استقال وزيران للصحة بعد أن ضغط عليهما بولسونارو للترويج للاستخدام المبكر لأدوية مضادة للملاريا، مثل الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين. واستقال أيضا العديد من خبراء الصحة العامة البارزين، وحل محلهم عسكريون.