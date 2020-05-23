النقل: قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم وعلى متنها 24 ألف حاوية

أعلنت وزارة النقل أن قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكوري "HMM"، والتي تبلغ حمولتها ٢٤ ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٦١ متراً.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، كما يأتي في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التى أجراها وزير النقل المهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي "HMM" ووكلاء الخط ممثلين في شركة "كادمار" للملاحة على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة أشهر، حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.

جدير بالذكر أن الخط الملاحي "Hmm" يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية، وتستخدم تلك الباخرة لخدمة الخط الملاحي بين آسيا وأوروبا، ولم يستجب الخط لدعوات المرور من طريق رأس الرجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وأفاد البيان بأن وزارة النقل أصدرت حزمة من القرارت بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت الوزارة بإصدار القرار ٤١٦ بتعديل القرار ٤٨٨ بشأن رسم الموانئ، والقرار ٤١٧ بتعديل القرار ٨٠٠ بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، وتشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى ٤٥٪ على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، كما تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.