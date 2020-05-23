وكالة: فرنسا ستتعامل بالمثل مع بريطانيا في إجراءات الحجر الصحي

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وزارة الداخلية، الجمعة، إن فرنسا تأسف لقرار بريطانيا فرض حجر صحي على القادمين من أوروبا، وأنها مستعدة لفرض إجراءات مماثلة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت في وقت سابق من يوم الجمعة إن بريطانيا ستطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من الخارج اعتبارا من 8 يونيو، وهي خطوة حذرت منها شركات الطيران وقالت إنها ستدمر الصناعة.

وأعلنت الوزيرة البريطانية أن المملكة المتحدة تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت باتيل في مؤتمر صحفي إن بلادها ستتخذ خطوات للحماية من الحالات القادمة من الخارج لمنع عودة الجائحة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت أن بريطانيا ستفرض غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني (1218 دولارا) على من يخالف قواعد الحجر المنزلي.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى وجود بعض الاستثناءات، ستشمل كذلك عمال النقل البري والشحن، والمتخصصين الطبيين المسافرين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.