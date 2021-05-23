موظف يقتل نجله بسبب سوء سلوكه في المعصرة بالقاهرة

قتل موظف نجله خنقا، اليوم الأحد، داخل الشقة سكنهما بسبب سوء سلوكه وتعاطيه المخدرات بمنطقة المعصرة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعصرة، يفيد بقيام "خميس.ع"، موظف بالمعاش، بقتل ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم، وعلى إثر ذلك توجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "كريم. خ" 20 سنة، يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "شال".

تم القبض على الأب الذي اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه، وتحرر المحضر اللازم.