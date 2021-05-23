45 مدونا من 16 دولة في زيارة لمتحف شرم الشيخ الدولي

استقبل متحف شرم الشيخ، وفدًا من المدونين السياحيين، والذين تستضيفهم محافظة جنوب سيناء من 16 دولة، وذلك بهدف الترويج والتنشيط للمقومات السياحية والأثرية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية بها.

وقالت ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، إن الوفد يضم 45 مدونًا من 16 دولة منها روسيا وأوكرانيا وهولندا واليونان وأمريكا وإيطاليا وأرمينا وغيرها.

وأوضحت المشرف العام على المتحف في تصريح لها اليوم الأحد، أن زيارة الوفد للمتحف استمرت لمدة ساعتين، وأعرب الوفد عن إعجابهم بتنوع المقتنيات الأثرية، وأسلوب العرض الجاذب لها، وخاصة القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي يجري عرضها بصفة استثنائية حتى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بمحافظة الجيزة.

وأشارت إلى أن أعضاء الوفد حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتوثيق زيارتهم، وقاموا ببث عدد من الفيديوهات القصيرة لهم خلال الزيارة على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بوجود عدد ضخم من المتابعين لها من مختلف دول العالم.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء أنه جرى إعداد برنامجًا خاصًا للوفد خلال فترة زيارتهم لمدينة شرم الشيخ والتي بدأت منذ أمس ومن المقرر أن تستمر حتى 27 مايو الجاري، يشمل هذا البرنامج زيارة متحف شرم الشيخ، والسوق التجاري، ومسجد الصحابة، بإلإضافة إلى قيامهم برحلة بحرية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بالمدينة، وشواطئها المشمسة وجوها المعتدل، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والأنشطة الترفيهية.

جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ تجسد سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لكي يستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة، وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة والمعروض لمحة منها بمتحف شرم الشيخ.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورها، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها حيث يعرض المتحف 5200 قطعة أثرية داخل قاعات المتحف المتنوعة، وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، منقطة العرض الخارجي.