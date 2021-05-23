الكويت: 10 حالات وفاة و 992 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 299 ألف و 215في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة اليومب سبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1734.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

واوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 153 حالة .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1166 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 285 الف و 118حالة.