علقت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

أشارت أمينة إلى أن ما تم تداوله عن هذا الموضوع غير دقيق، مؤكدة أنهما ليستا أبنتا خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية فرغلي، كما شددت على أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.