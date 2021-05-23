 أمينة خليل: حورية فرغلي ليست ابنة خالتي.. وقرابة بعيدة تجمع جدتي بوالدتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمينة خليل: حورية فرغلي ليست ابنة خالتي.. وقرابة بعيدة تجمع جدتي بوالدتها

أمينة خليل
أمينة خليل

نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 2:57 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 2:57 ص

علقت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

أشارت أمينة إلى أن ما تم تداوله عن هذا الموضوع غير دقيق، مؤكدة أنهما ليستا أبنتا خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية فرغلي، كما شددت على أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

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