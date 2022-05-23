تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكمها في اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بالاتجار فى البشر وهتك عرض فتيات بدار أيتام مملوكة له.

وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجنى عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والبحث النفسى والاجتماعى بوزارة التضامن.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجنى عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

واستندت النيابة إلى شهادة طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرى التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائى بوزارة التضامن الاجتماعى، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون فى الطب النفسى، ومدير صفحة "أطفال مفقودة" بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأدلت الفتيات المجنى عليهنَّ بتفصيلات التعدى الذى تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجنى عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة فى أيام متتالية، وقدم مدير صفحة أطفال مفقودة تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجنى عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

وأثبتت تقارير المجلس القومى للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسى والاجتماعى من أخصائى وزارة التضامن، معاناة المجنى عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التى لحقت بهنَّ من المتهم.