انطلق حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل.

واشعلت الراقصة دينا الحفل بالرقص علي انغام شعبية، بحضور كلا من الفنان احمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنًا، والفنانة وفاء عامر وزوجها، وبعض النجوم الشباب.

وخطفت الفنانة ميريهان حسين الاضواء خلال حفل الزفاف، حيث ظهرت بإطلالة جذابة من خلال ارتدائها فستان أحمر اللون.

وحرص العروسين بوسي وهشام ربيع أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو يوما مميزا في حياتهما.

يذكر أن هشام ربيع قد انفصل عن زوجته منذ فترة، ونشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسي وتكللت بالزواج.