أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم ومطوبس والحامول، غداً الثلاثاء، الموافق 24 مايو الجاري، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.



وأشارت الغرفة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذي متبول شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية متبول وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي النوايجة بشمل دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية النوايجة والكرادوة.

ولفتت فصل التيار الكهربائي عن مغذي الإصلاح بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرى التفتيش وأبو العزايم والمنشية الجديدة، وفصل التيار الكهربائي عن ري الحفير، وتتأثر بالفصل قرى الخاشعة، وفصل التيار عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية.