الرئيس الأمريكي يؤيد تطلع طوكيو للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، مشددا على أنه أصبح أكثر عمقا وقوة ، معربا عن تأييده لرغبة طوكيو أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني في العاصمة "طوكيو"، إنه يعمل مع اليابان من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الهندي والهادي وجعلها هادئة وحرة ، مؤكدا أنهم يعملان على التصدي لما يواجهه العالم من أزمات.

وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، معربا عن تأييده لرغبة اليابان بأن تصبح عضوا دائما فيه، وأن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمنا باهظا لحربه على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام أي محاولة للاعتداء على تايوان، مؤكدا تقديمه كل الوسائل التي تساعد في الدفاع عنها بوجه أي غزو صيني.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي والتضخم الذي تواجه الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن بعض المشاكل، لكن الوضع المستقر، مشيرا إلى أن إدارته تحاول التحول إلى الطاقة المتجددة النظيفة، موضحا أنهم يعملوا بجدية مع المزارعين لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة.