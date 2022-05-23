ليبيا: لم نسجل أي حالة مؤكدة أو اشتباه بمرض جدري القرود حتى الآن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأحد، عدم تسجيل أي حالة مؤكدة أو اشتباه بمرض جدري القرود حتى الآن، ولم تبلغ أقسام الأمراض المعدية بالمستشفيات عن حالة في ليبيا.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن مدير المركز حيدر السائح، كلف لجنة بالمركز لمتابعة مستجدات هذا المرض، مشددًا على ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، مع تورم العقد الليمفاوية خاصة للعائدين من السفر خلال 21 يومًا.

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بضرورة تجنب مخالطة الغير عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي، مضيفا أن مرض جدري القرود ظهر أخيرًا في عدد من الدول، معظمها أوروبية، لكنه مرض قديم جرى تشخيصه أول مرة في عام 1958 في قرد مختبرات بالدنمارك، وهذا سبب التسمية، لكنه يصيب العديد من الحيوانات وليس خاصًا بالقرود.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن أعراض هذا المرض أشبه ما يكون بمرض جدري الماء، المعروف باسم "أبوشوكة"، وهو يأخذ وقته وينتهي في معظم الحالات، كما أنه ليس شديد الانتشار.