أعلنت شركة ستاربكس، أكبر سلسلة مقاهي في العالم من مقرها الرئيسي في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية اليوم الاثنين، انسحابها بالكامل من روسيا بعد 15 عاما من ممارسة أنشطتها التجارية هناك.



وقالت ستاربكس إنها ستعلق "جميع الأنشطة التجارية في روسيا، ومن بينها شحن منتجات ستاربكس"، وإنه لن يكون هناك وجود لعلامتها التجارية.



وكتب كيفن جونسون على الموقع الإلكتروني للشركة:" كما قلت يوم الجمعة ، إننا ندين الهجمات المروعة الروسية ضد أوكرانيا وإن قلوبنا مع جميع من تأثروا بسبب ذلك"



يشار إلى أن الشركة حظرت جميع الأنشطة التجارية في روسيا في أوائل آذار/ مارس الماضي. وهي ممثلة في روسيا منذ عام 2007 وحتى وقت قريب كان لديها 130 فرعا يعمل بها نحو 2000 موظف.



وقالت ستاربكس إنها ستستمر في دفع أجور الموظفين لمدة ستة أشهر ومساعدتهم في العثور على وظائف جديدة. ولم تكشف عن أية تفاصيل عن الجدول الزمني لهذه الخطوة أو التفاصيل المالية.