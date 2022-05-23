انتقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حديث من يفتقدون مقومات تحليل الحالات التحكيمة، مشيرًا إلى أن تحليل بعض الخبراء للحالات التحكيمية في الدوري الممتاز، يأتي على حسب الأهواء الشخصية.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، هناك 103 مليون مصري يتحدثون ويقيمون الحالات التحكيمية، وهناك خبراء يحللون الحالات التحكيمية وهم غير مؤهلون لذلك، وأيضًا منهم من لديه توجهات وانتمائات لأندية، ويتحدثون وفقة لهذه الانتمائات.

وأوضح رئيس لجنة الحكام، التحكيم هو الحلقة الأضعف في منظومة الرياضة، مؤكدًا أنه منذ بداية كرة القدم وهو يتعرض لانتقادات كبيرة، مؤكدًا أنه ضحية صراعة الأندية الكبيرة .

وعن تصريح محمد عادل حكم مباراة القمة حول احتواء لاعبي الزمالك في المباراة، أكد عصام عبد الفتاح أن لفظ الاحتواء موجود في كرة القدم، بما لا يمس القانون.

وأتم رئيس لجنة الحكام، محمد عادل من أفضل الحكام المصريين الذين أداروا مباراة القمة على مر التاريخ.