محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف ومحطة رفع صرف صحي نزلة الأبلق في صدفا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وحدة إسعاف ومحطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق في مركز صدفا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورافقه خلال الجولة التفقدية، النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى القرن مدير مديرية الإسكان، وممثلي دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم، بتفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية نزلة الأبلق بمركز صدفا ،والتي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ينفذها جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وشاهد المحافظ، خلال الجولة، مجسم لبعض مشروعات "حياة كريمة" بمركز صدفا، واستمع إلى شرح لمراحل التنفيذ والموقف التنفيذي للمشروعات، لافتًا إلى تنفيذ 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه على مستوى القرى والمراكز.

واستكمل المحافظ، جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الأبلق، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركز صدفا، ويشمل 17 قرية ضمن توسعات محطة معالجة صرف صحي ساحل سليم، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت مليار و100 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن عن الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع بالكامل ومراحل التنفيذ بالتوسعات الخاصة بمحطة المعالجة والموقف التنفيذي لها، موجها بسرعة نهو الأعمال وفقًا لمعايير الجودة والخطة الزمنية لها.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة؛ لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها؛ للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بـ7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع تقريبًا بتكلفة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي: "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.