ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الاتجار في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الدقهلية، القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الاتجار في الدقهلية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما (8 كيلو لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الحشيش، وهيروين، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة"، و مبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.