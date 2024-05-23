كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، مستجدات جديدة في أزمة بطولة دوري الجمهورية للشباب «2003» بين الأهلي وإنبي.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد المصري أرسل لنا جواب بصحة قيد لاعب المصري 2003، وتتويج الأهلي ببطولة الجمهورية".

وتابع: "نحن نعلم ذلك، ونعرف أن المصري لم يقم يأي تزوير في العقود ولكن اللاعب نفسه هو من قام بالتزوير".

وأكمل: "القصة ليست بطولة ولكن هناك حق ونريد أن نأخذه، وسنثبت للجميع أن لاعب المصري مزور، وكلامنا صحيح".

وواصل إسماعيل: "الأهلي والمصري وإنبي، الأندية خارج الحسابات، والنادي لن يقوم بالتزوير، وأعلم أن المصري لن يزور ولكن اللاعب هو من قام بالتزور".

وأضاف: "هناك مافيا للتزوير وتسير بشكل أسرع ونسعى للقضاء عليها".

واختتم: "قمنا بتصعيد 17 لاعبًا من الناشئين الفريق الأول، وقمنا بتجهيز فريق آمل مواليد 2003 – 2005 – 2006 – 2007، وبعد عدد معين من النقاط ستجد لاعبين من 2003 و 2007 سيشاركون مع الفريق في الدوري الممتاز.