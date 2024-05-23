أحمد سليمان: أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس ما حدث في مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، بنهائي كأس الكونفدرالية.

أكد سليمان في تصريحات لبرنامج "+90"، أنه يملك أي دي مخصص له يملك به صلاحية التواجد في أي منطقة بالملعب لأنه رئيس الوفد".

أضاف سليمان:" نزولي للملعب جاء بسبب صلاحيتي، وكان الاتفاق عدم تواجد أي عناصر محددة داخل الملعب أثناء الاحتفال".

تابع:" الجميع يهاجمني بسبب احتفالي بالكأس، ولكن هذا ما يحدث في أي احتفال بشكل عفوي ويتم وضع الكأس مرة أخرى".

أتم سليمان:" أتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك طبيعي أن يكون هناك دعم لأي فريق مصري يلعب باسم مصر".