أحمد سليمان: أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس ما حدث في مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، بنهائي كأس الكونفدرالية.
أكد سليمان في تصريحات لبرنامج "+90"، أنه يملك أي دي مخصص له يملك به صلاحية التواجد في أي منطقة بالملعب لأنه رئيس الوفد".
أضاف سليمان:" نزولي للملعب جاء بسبب صلاحيتي، وكان الاتفاق عدم تواجد أي عناصر محددة داخل الملعب أثناء الاحتفال".
تابع:" الجميع يهاجمني بسبب احتفالي بالكأس، ولكن هذا ما يحدث في أي احتفال بشكل عفوي ويتم وضع الكأس مرة أخرى".
أتم سليمان:" أتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك طبيعي أن يكون هناك دعم لأي فريق مصري يلعب باسم مصر".