أدوار دنيا سمير غانم المتنوعة خلال مسيرتها الفنية: أخرها روكي الغلابة

دنيا سمير غانم تتصدر التريند بسبب الملاكمة روكي

تصدرت النجمة دنيا سمير غانم تريند محرك البحث جوجل بعد الإعلان عن فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي من المقرر أن ينافس في شباك التذاكر السينمائي في موسم أفلام الصيف، حيث نشرت صورة لها من كواليس الفيلم، الذي يشاركها بطولته عدد الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف، وكان الفيلم يحمل في البداية اسم "الجارداية" قبل أن يتم تغييره إلى الاسم الحالي والنهائي.

ظهرت دنيا في الصورة التي شاركتها، وانتشرت على منصات التواصل، وهي ترتدي ملابس الملاكمة، خلال مشاركتها في إحدى المباريات، حيث تقدم في الفيلم دور "بودي جارد"، وتتولى حماية الفنان محمد ممدوح، ويتعرضان معا للعديد من المواقف الكوميدية، ومن الواضح أن الفيلم يبني المفارقة الكوميدية الأساسية على فارق الحجم الجسدي بين البطلين واحتياج الطرف الأضخم جسديا "محمد ممدوح" إلى حارس شخصي فتاة.

والمتابع لمسيرة دنيا في السينما أو الدراما، سوف يجد أنها تحاول تقديم شخصيات متنوعة، بداية من مسيرتها التي لعبت فيها دور الطالبة الجامعية والفتاة الرقيقة، من خلال مسلسلات مثل: عباس الأبيض، ومن أطلق الرصاص على هند علام، وأحزان مريم، ثم انتقالها من مرحلة الانتشار في الدراما التلفزيونية إلى الشخصيات الأكثر جرأة والبطولة المشتركة في السينما، وقد اهتمت دنيا في العقد الأول من الألفية بالأدوار السينمائية وقدمت من خلالها شخصيات مختلفة.

يعتبر دور لاعبة الملاكمة "البودي جارد" الذي تقدمه في فيلمها الجديد دور مختلف عليها، ولم تقدمه من قبل، ويتناقض مع آخر شخصية قدمتها في السينما، منذ عامين، في فيلم تسليم أهالي، حيث جسدت شخصية زاهية، وهي فتاة بسيطة تحلم بالزواج وهو هدفها الأول، وتقع في غرام شاب من عائلة والدتها لكنه لا يبادلها نفس الاهتمام ويرى تصرفاتها تعكس بلاهتها.

وقدمت شخصية الفتاة الساذجة متعددة المواهب سَليمة في المسلسل التلفزيوني "جت سليمة" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وأجواء العمل تغوص في الحكايات والغرائبية وتعتمد على الخيال، كأنها جزء من قصص ألف ليلة وليلة، كما يوجد به عدد من الاستعراضات، التي تبرع دنيا في تقديمها.

ومن أشهر شخصيات دنيا هي "هَدية" زوجة الكبير، في المسلسل متعدد المواسم "الكبير أوي"، وتوقفت عن أداء الشخصية عام 2014، وهي امرأة صعيدية، ولم تقدم دنيا هذه الشخصية إلا في ثنائيتها مع الفنان أحمد مكي.

وتشتهر دنيا بقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة في نفس العمل الواحد أيضاً، وقدمت ذلك في أكثر من عمل تلفزيوني، مثل "لهفة، بدل الحدوتة تلاتة"، والتي لعبت فيهما شخصيات النصابة والمحتالة والساذجة والكومبارس، وقدمت أيضاً شخصية الفتاة المتعجرفة والمُرفهة في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وهو واحد من أنجح أدوارها في التلفزيون والتي قدمتها في شهر رمضان، على العكس تماما قدمت شخصية عتاب في مسلسل "في ال لا لا لاند"، وهي فتاة شعبية للغاية تعمل خادمة ومضيفة طيران في الجزء الآخر من الأحداث.

وبعيدا عن الكوميديا والاستعراض، لم تغب دنيا أيضا عن الأعمال الدرامية التي تحمل قضايا إنسانية جادة أو شخصيات أكثر تعقيداً، على سبيل المثال شخصية سميرة في فيلم الفرح، وهي فتاة تعيش في ثوب رجل وتتعامل في وسط الحارة التي تعيش فيها كشاب قوي البُنية، لكي تتكفل بأسرتها مادياً وتستطيع التعايش بعيدا عن نظرات الرجال، رغم علمهم أنها فتاة، لكن هيئتها وطريقة كلامها ونبرة صوتها تجعلهم لا يعيرونها أي اهتمام، حتى يتعلق بها أحدهم "باسم سمرة في شخصية حسن الحشاش" ويبدأ في التلاعب عليها، محاولا التقرب منها وإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه، مما يضطرها إلى قتله بالخطأ أثناء الدفاع عن نفسها.

كما لعبت دنيا دور فتاة الليل في فيلم الفرح، مع مجموعة من النجوم، والتي تضطرها الظروف للهرب من منزل أمها نتيجة مضايقات زوج الأم، وتتعرض للاعتداء الجنسي من حبيبها وأصدقائه بعد الاحتماء في منزله، وتهرب بعد ذلك وتلتقطها سيدة تعمل في إحدى الملاهي الليلية وتوجهها للعمل معها، ولكن تكون نهايتها في هذا المكان حيث يحاول شخص "فتحي عبدالوهاب في شخصية الشيخ شعلان" تفجير المكان لأنه رمزاً للمعاصي، وعندما يتخاذل عن المهمة التي كلف بها من جماعته يُرسل فرد آخر لتنفيذ المهمة.