بوتين يجمع مع ملك البحرين في موسكو

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يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ملك البحرين حمد بن عيسى في العاصمة الروسية موسكو، حيث سيبحث الجانبان عددا من القضايا.

ويعتزم القادة في الاجتماع في موسكو التحدث عن حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وقال بوتين: «أما بالنسبة لمستوى العلاقات التجارية، فهي للأسف رمزية بطبيعتها في الوقت الحالي، لكن الاتجاهات جيدة»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأشار الرئيس الروسي إلى إنجاز الكثير في بناء العلاقات بين موسكو والبحرين، مشيدًا بـ«الاتصالات الجيدة» بين الجانبين.