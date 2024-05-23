النرويج تحظر دخول معظم السائحين الروس ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أنه سوف يتم حظر دخول السائحين الروس ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل استمرار أوسلو في تشديد الحدود البرية التي تمتد لمسافة 198 كيلومترا مع روسيا.

وكانت الحكومة النرويجية، قد بدأت في أن يكون من الصعب على الروس الحصول على تأشيرات الدخول لأغراض غير أساسية في مايو 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصبحت المنطقة الحدودية عرضة لقيود أكثر صرامة لمنع العبور غير القانوني للروس الذين يحاولون الهروب من التجنيد الإجباري أو الذين يخشون من فرض موسكو لحظر على خروج مواطنيها من البلاد.

وابتداء من الأربعاء المقبل، سوف يصبح لدى الشرطة النرويجية السلطة لطرد الروس الذين يتواجدون في البلاد بتأشيرة دخول سياحية تم إصدارها قبل مايو 2022.

كما تنطبق الإجراءات الجديدة على الروس المتواجدين في النرويج بتأشيرات أصدرتها دول أخرى بمنطقة الشنجن.

مع ذلك، سوف تكون هناك استثناءات للقواعد الجديدة، تتضمن الذين يزورون أفراد أسرهم الذين يعيشون في النرويج. كما لن يتأثر الروس الذين يعملون أو يدرسون في النرويج.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجي إميلي إنجر ميهل في بيان حكومي: "قرار تشديد قواعد الدخول يتماشي مع التوجه النرويجي بالوقوف بجانب الحلفاء والشركاء في التعامل مع الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا".

ويشار إلى أن فنلندا أغلقت لأجل غير مسمى حدودها بالكامل مع روسيا في أبريل الماضي.