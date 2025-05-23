وزيرة البحث الألمانية تأسف على قرار أمريكا حظر دراسة الطلاب الأجانب في هارفارد

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أعربت وزيرة البحث الألمانية دوروثي بار، اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد المرموقة.

وقالت بار لدى وصولها إلى اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إن هذا يحزنني بشدة. إنها ليست علامة إيجابية، لا بالنسبة للجيل الشاب ولا للعالم الحر".

وأضافت: "آمل بشدة أن تلغي الحكومة الأمريكية هذا القرار، لأنه خطير حقا".

واتهم الرئيس ترامب جامعة هارفارد وجامعات أمريكية أخرى مرموقة بانتهاج أيديولوجية يسارية والسماح بمعاداة السامية في الحرم الجامعي. وأرسلت إدارته قائمة من الطلبات في 11 أبريل إلى جامعة هارفارد، ورفضت الجامعة تطبيقها.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس إن الإدارة "تحمل هارفارد مسؤولية نشر العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في الحرم الجامعي"