بايرن ميونخ يخطط لضم جون ستونز من مانشستر سيتي

يستهدف بايرن ميونخ التعاقد مع المدافع الإنجليزي جون ستونز نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد جون ستونز مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية تسعى لضمه مجانًا في الصيف.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «توك سبورت» البريطانية، فإن البلجيكي فينسينت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ، طلب التعاقد مع ستونز لتدعيم الخط الخلفي للفريق البافاري استعدادًا للموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن المدافع الدولي الإنجليزي يحظى أيضًا باهتمام من جانب أستون فيلا، الذي يراقب موقف اللاعب تمهيدًا للتحرك لضمه.

وكان جون ستونز قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 قادمًا من إيفرتون، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية.