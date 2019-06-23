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الدفاع الروسية تتسلم مروحيتين جديدتين من طراز «مي-28»

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 10:56 ص | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 10:56 ص

قال المدير العام لشركة "المروحيات الروسية "أندريه بوجينسكي -اليوم الأحد- إن القوات الجوية الروسية تسلمت مروحيتين حديثتين من طراز "مي-28 إن إم"، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم 6 مروحيات أخرى في العام القادم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوجينسكي قوله "وزارة الدفاع تسلمت مروحيتين، وسيتم إدراجهم ضمن برنامج التجارب الحكومية، وهناك دفعة أخرى من 6 مروحيات ستتسلمها القوات الجوية في العام القادم".

وأشار كبير مصممي المروحية فيتالي شربينا إلى أن المروحيات من طراز "مي-28 إن إم" يمكنها استخدام مجموعة واسعة من وسائل القصف الجوي، بما في ذلك الصواريخ جو-جو، والتي تسمح للمروحية بإسقاط صواريخ العدو.

يذكر أن المروحية من طراز "مي-28 إن أي" هي مروحية هجومية سوفياتية وروسية من صناعة شركة "مروحيات روسيا " القابضة، ويستخدم هذا الطراز للبحث عن الدبابات المعادية والأهداف المدرعة الأخرى وتدميرها، إضافة إلى الأهداف الجوية بطيئة السرعة وكذلك الأفراد.


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